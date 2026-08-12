Ferran Torres’ overgang fra Barcelona til PSG er så godt som bekreftet – det er bare et spørsmål om tid

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Paris Saint-Germain har så godt som bekreftet signeringen av FC Barcelonas spiss Ferran Torres. Helt siden Torres sa at «Barcelona må vise at de vil ha meg under sin seiersrunde etter å ha scoret vinnermålet for Spania i VM, har det virket klart at Torres ikke ville fornye kontrakten med Barcelona (kontrakten hans utløper i 2027), og klubben var mer enn villig til å selge ham denne sommeren for å skaffe midler til andre overganger, som for eksempel Rodri.

Etter mange rykter deltok ikke Torres i sin første treningsdag for Barcelona i dag, sammen med resten av lagkameratene fra Spania (Lamine Yamal, Dani Olmo, Pau Cubarsí og Pedri). Det er bare et spørsmål om tid, og David Ornstein fra The Athletic melder at forhandlingene fortsatt pågår «om et lite prisforskjell», men avtalen forventes å bli sluttført denne uken.

Torres signerte for Barcelona i 2022 etter å ha spilt for Manchester City og sin hjemmeklubb Valencia. 26-åringen kunne ha vært den logiske erstatningen for Robert Lewandowski i Barcelona, men det virker nå uunngåelig at Torres vil spille under Luis Enrique for PSG neste sesong.