Ferran Torres scorer hat-trick på 27 minutter for Barcelona mot sin tidligere klubb: "Ikke glem Valencia"

FC Barcelona sikret avansementet til semifinalen i Copa del Rey med nok en utklassing mot Valencia: 5-0, som kommer bare en drøy uke etter 7-1 mot Valencia i LaLiga. Og med den ekstra skaden at kampen ble avgjort i løpet av de første tretti minuttene med et hat-trick av Ferran Torres, en tidligere Valencia-spiller, som takket sine lagkamerater, men ikke feiret målene sine overstrømmende, men i stedet løftet opp skjorten sin med et budskap som viste "La oss ikke glemme Valencia".

En ny scoring av Fermín López betydde at kampen allerede sto 4-0 etter 30 minutter. Et enkelt mål i andre omgang av Lamine Yamal avsluttet nedsablingen, med en følelse av at Barcelona holdt igjen, med 77% ballbesittelse på slutten av kampen, og sannsynligvis tenkte på å spare krefter til Liga-kampen i Sevilla neste søndag.

Torres (24), som kom til Barcelona i 2022 etter bare én sesong i Manchester City, scoret det raskeste hat-tricket for en Barcelona-spiller siden Samuel Eto'o i 2008. Han sa senere at "det er vanskelig å se klubben i livet ditt lide på denne måten. De går gjennom en veldig dårlig tid. De burde glemme de utenomsportslige aspektene og støtte spillerne som trenger det for å overleve", sa han, med henvisning til supporternes pågående protester mot klubbeier Peter Lim, som har devaluert klubben både økonomisk og sportslig. Og alt dette kommer på bakgrunn av den nylige tragedien med flommen som ødela regionen i oktober i fjor og tok livet av over 200 mennesker.

For øyeblikket er Valencia FC i alvorlig fare for å rykke ned fra LaLiga neste år. "Jeg ønsker dem all verdens lykke til, jeg håper de overlever, for jeg er bare nok en fan", sier Torres.

Semifinalene i Copa del Rey spilles 26. februar (første kamp) og 2. april (returkamp). Neste onsdag foretas trekningen: FC Barcelona blir semifinalist sammen med Atlético de Madrid, Real Sociedad og Real Madrid.