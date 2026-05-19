Ferrari avduker ny one-off V8 F8 Spider

HQ

Ferrari har en såkalt "Special Projects"-avdeling som er dedikert til å lage skreddersydde, unike eksemplarer som setter tonen for merket fremover, og de har nettopp avduket sin neste kreasjon.

Dette er HC25, som er basert på Ferrari F8 Spider, men inspirert av nyere modeller, som F80 og 12Cilindri. Mens det splitter nye karosseriet er skreddersydd og dristig, er det ganske gammeldags under Ferrari-standarder.

HC25 beholder F8 Spiders 3,9-liters V8-motor med twin-turbo, som yter 710 hestekrefter og et dreiemoment på 568 lb-ft. De hevder at det gir den en 0-100-tid på 2,9 sekunder, og en toppfart på 340 kilometer i timen.

Det er ingen hybrid drivlinje her, noe som blir rost på nettet, og diskusjoner på Reddit sier at dette "burde ha vært erstatningen for SF90".

En ikke navngitt kunde har kjøpt denne eneste HC25 som finnes, men prisen vedkommende betalte er ukjent.