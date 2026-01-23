Ferrari avduker sin Formel 1-bil for 2026, kjent som SF-26

HQ

Det har vært en travel uke i Formel 1-verdenen, ettersom flere team har presentert bilene sine for den kommende 2026-sesongen. Hvis du er interessert i å se hva som har kommet, kan du ta en titt på de forskjellige avsløringene nedenfor.

Ferrari har nå sluttet seg til flokken ved å avsløre sin siste skarlagenrøde utfordrer. Den nyeste Scuderia-modellen, kjent som SF-26, skal kjøres av Lewis Hamilton og Charles Leclerc, og den vil bli drevet av en av Ferraris egne motorenheter, slik det alltid har vært tilfelle i teamets lange og sagnomsuste historie.

Bilen er helt klart en Ferrari med den røde signaturfargen, bortsett fra at denne er polarisert av en økt mengde hvitt for å signalisere det voksende forholdet mellom Ferrari og HP som partnere. Det er også en god del svertet karbonfiber og gule aksenter som også gjenspeiler det langvarige Shell partnerskapet.

Hva synes du om Ferrari SF-26?

Ferrari

Ferrari