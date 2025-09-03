Ferrari avslører spesielle lakkeringer for å feire Niki Laudas første F1-tittel for 50 år siden

HQ

I 1975 vant Niki Lauda med Ferrari sitt første av tre verdensmesterskap i Formel 1. Lauda vant det i det nest siste Grand Prix (sesongen besto av 14 løp), som fant sted i Italia, hjemme Grand Prix for Ferrari (ett år før hans berømte krasj). Det fant sted 7. september 1975, og nøyaktig 50 år senere vil den italienske Grand Prix finne sted.

For å feire jubileet vil Ferrari bruke en spesiell lakk som hyller Laudas Ferrari 312T. Lakken viser hvitt mer fremtredende, i tillegg til retro tall og hjuldeksler.

Det kommer imidlertid på et ømtålig tidspunkt for Ferrari. Ingen av førerne deres, Lewis Hamilton og Charles Leclerc, fullførte Nederlands Grand Prix etter å ha krasjet, og Hamilton fikk en straff på fem plasser på gridden for å ha brutt fartsgrensene under gult flagg. Ferrari ligger på andreplass i konstruktørrankingen, men med mindre enn halvparten av poengene fra McLaren.