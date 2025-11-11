Ferrari-førerne Hamilton og Leclerc kommer med sine første kommentarer etter sjefens skadelige kommentarer

HQ

Ferrari Formel 1-førerne Lewis Hamilton og Charles Leclerc la mandag ut sine tanker etter de skuffende resultatene i Brasil GP (ingen av dem fullførte løpet, begge trakk seg som følge av kollisjoner), og kanskje mer meningsfylt, etter de skadelige ordene fra Ferrari-styrelederen, som roste alle hos Ferrari bortsett fra dem, og sa "de burde snakke mindre og fokusere på å kjøre".

Begge innleggene kom etter John Elkanns kommentarer. Hamilton sa at det er "kjipt, spesielt etter noen gode fremskritt", og at Jeg støtter teamet mitt, jeg støtter meg selv. Jeg kommer ikke til å gi opp. Ikke nå, ikke da, ikke noensinne".

Leclerc så ut til å komme med en klar referanse til Elkanns kommentarer, da styrelederen (som også er eier av Juventus FC) sa at "når Ferrari er samlet, får du resultater", og snakket om seieren deres i World Endurance Championship.

"Det er oppoverbakke fra nå av, og det er klart at bare enhet kan hjelpe oss med å snu den situasjonen i de siste 3 løpene", sa Leclerc.

Ferrari-førerne har nå tre sjanser til å returnere Ferrari til topp tre av konstruktørens stilling: de er nå fire poeng bak Red Bull, og 36 poeng bak Mercedes (og 394 poeng bak Ferrari, som er mindre enn halvparten enn alle deres 362 poeng). I dette århundret har Ferrari bare vært utenfor topp tre i 2009, 2014 og 2020.