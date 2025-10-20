Ferrari har bygget en moderne F40-hyllest Maranello-stallen har en svært velstående kunde som har bestilt en unik hyllest til den legendariske F40, og den heter SC40...

HQ Hvis du husker, uttalte Formel 1-mesteren Lewis Hamilton seg rett før sommeren om grunnen til at han solgte hele sportsbilsamlingen sin. Lewis ville bruke pengene til kunst i stedet, men fremfor alt ville han være klar til å investere millioner i et mulig fremtidig show-off-bygg hos Ferrari, fordi drømmen hans er å være med på å designe en moderne F40, med manuell girkasse og en V8 rett bak førersetet. Lewis har ikke kommet dit ennå, men en annen profilert kunde med mye penger har gjort det, og har fått Maranello-gjengen til å bygge en unik Ferrari som hyller klassikeren F40. Denne spesielle bilen bygges derfor bare i ett eksemplar, er basert på 296 GTB og har derfor verken V8 eller manuell girkasse, dessverre. Men den har et skreddersydd karbonfiberkarosseri, som ikke ligner Ferrari F40 i det hele tatt, spesielt ikke foran. Du kan lese mer om det på Carscoops.