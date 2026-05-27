Ferrari har endelig formelt avduket sin første elbil, kjent som Luce.

De har avduket navnet, de offisielle partnerskapene bak denne ambisiøse nye satsingen, og til og med noen bilder av interiørkonseptet. Nå har alle brikkene falt på plass, og Ferrari har formelt avduket sin første elbil, Luce.

Greit, så la oss komme til saken. Luce er en firedørs, femseters grand tourer med et radikalt nytt designspråk, firemotors firehjulsdrift og mer enn 1000 hestekrefter. Ifølge de første tallene vil den nå 100 kilometer i timen på bare 2,5 sekunder og nå en toppfart på rundt 310 kilometer i timen.

Stylingen, både innvendig og utvendig, er, som tidligere avslørt, utviklet sammen med tidligere Apple-designsjef Jony Ive og hans LoveFrom-team, og Luce ser derfor ikke ut som noen Ferrari før den.

Under kjører Luce på en skreddersydd elbilplattform som er utviklet helt og holdent i Maranello. Det er fire elektriske motorer, og batteriet på 122 kWh skal ha en rekkevidde på mer enn 500 kilometer. Ferrari har også konstruert kunstige vibrasjoner og et unikt lydsystem for å bevare en viss emosjonell forbindelse som normalt forbindes med merkets forbrenningsmotorer.

Prisene forventes å starte på rundt 550 000 euro før ekstrautstyr, og kundeleveransene er planlagt å starte i slutten av 2026.