Ferrari hyller Michael Schumacher denne helgen under det italienske Grand Prix

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Formel 1-sesongen går til Monza denne helgen for det italienske Grand Prix, og Ferrari har forberedt en spesiell lakkering til sitt hjemmeløp for å hedre den store Michael Schumacher. I 2026 er det 30 år siden tyskeren først kom til Ferrari, og også 20 år siden hans siste seier med teamet, under Kinas Grand Prix i 2006. I løpet av den tiden vant han fem verdensmesterskap (2000, 2001, 2002, 2003, 2004) samt fem seire på Monza med Ferrari, i 1996, 1998, 2000, 2003 og 2006.

Denne helgen vil Charles Leclerc og Lewis Hamilton sette seg bak rattet i en bil med Schumachers logo og de syv stjernene han pleide å ha på hjelmen for å symbolisere sine syv titler – en hyllest inspirert av Schumachers «innflytelse på motorsportverdenen» og «hans urokkelige innstilling».

Ferrari håper på et godt resultat denne helgen, og de ligger på andreplass i konstruktør-sammendraget med 338 poeng, selv om det er usannsynlig at de vil klare å ta igjen Mercedes (med 425 poeng). Men Lewis Hamilton ligger for øyeblikket likt med George Russell på poeng (183), ettersom den britiske føreren har forbedret seg merkbart i sin andre sesong med Scuderia.