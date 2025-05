Ferrari lanserer glidelåssko som koster like mye som en PS5 Pro

HQ

Det burde ikke overraske noen at klær og merchandise fra superbilprodusenten og motorsportveteranen Ferrari er veldig, veldig dyrt. Faktisk, som et referansepunkt, la oss rette oppmerksomheten mot et nytt par loafers som nettopp har ankommet Ferrari-butikken, som vil sette deg tilbake samme mengde kontanter som om du kjøpte en PS5 Pro.

Dette elegante paret er kjent som Slide Loafers in Brushed Leather, og koster hele £ 650, men dette gir deg et par sko som er laget av håndlaget skinn med rødt skinnfôr, en myk innersåle med en Ferrari-logo preget på den, og en sklisikker såle med Prancing Horse -logoen også.

Hvert par av disse sandalene er laget i Italia av 100 % kalveskinn, og de leveres i en eksklusiv Scuderia-rød og spesielt innpakket emballasje. Den største ulempen er at de bare finnes i én farge, men det finnes mange størrelsesalternativer hvis du bestemmer deg for å bruke mye penger på et par luksussko.

