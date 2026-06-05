Ferrari Luce fortsetter å være kontroversiell, nå på grunn av sine massive vindusviskere

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Mens Ferrari Luce er verdt å diskutere, til en viss grad, har debatten allerede blitt giftig og obsessiv. Nå ser det ut til at internett har funnet et nytt aspekt av det kontroversielle eksteriørdesignet å klage på; bilens ganske store vindusviskere.

Ferske bilder (fra Derek Photography) og videoer av Ferraris første elbil har fremhevet en uvanlig designfunksjon som mange overså under bilens debut. I stedet for å gjemme seg under panseret som på de fleste biler, sitter vindusviskerne på Luce oppreist langs A-stolpene når de ikke er i bruk, noe som gjør dem umulige å overse når du først har fått øye på dem.

Ferrari sier at Luces ekstremt lave front og sømløse design fra panser til frontrute ikke ga plass til et tradisjonelt vindusviskersystem. Derfor har ingeniørene utviklet en patentert løsning som lagrer viskerbladene vertikalt og bidrar til å bevare bilens aerodynamiske effektivitet. Selskapet hevder at designet til og med skaper små luftvirvler som forbedrer luftstrømmen over karosseriet.

Det har ikke hindret folk i å gjøre narr av vindusviskerne på nettet. På sosiale medier har brukere sammenlignet dem med insektantenner, kaninører og til og med vindusviskerne på gamle busser. Med tanke på den generelle kritikken som allerede er rettet mot Luces styling, har det uvanlige vindusviskerarrangementet blitt nok et tema for debatt ... og latterliggjøring.