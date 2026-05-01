Ferrari Purosangue får en Handling Speciale-versjon

Ferrari har videreutviklet sin høyt elskede SUV, Purosangue, med en Handling Speciale-versjon. Selv om den beholder den 6,5-liters V12-motoren som yter 715 hestekrefter, er endringene selvfølgelig laserfokusert på kjøreegenskapene.

Den aktive fjæringen har blitt rekalibrert for å redusere karosseribevegelsene med rundt 10 %, noe som gjør at bilen føles strammere, mer responsiv og mer kontrollert i svingene. Girskiftene er også blitt skarpere via programvarejusteringer, spesielt i de mer aggressive kjøremodusene, noe som gir bilen en mer umiddelbar, "sportslig" følelse. I tillegg har V12-motoren fått en revidert lydprofil, nye diamantskårne felger, mørkere eksteriørdetaljer og mye, mye mer.

Tidlige estimater antyder at prisen kan krype opp mot $ 500 000, noe som skyver den enda dypere inn i ultra-luksus territorium. Du kan se den nedenfor