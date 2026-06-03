Ferrari stopper ikke produksjonen av bensindrevne biler

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Det er mye kontrovers rundt det utvendige designet (skapt av iPhone-designeren Jony Ive) på Ferraris første elbil noensinne, Luce. Men det er lett å glemme at dette kanskje ikke er et tegn på en generell kurs for den sagnomsuste bilprodusenten.

I et nylig intervju med Australian Drive gjorde Ferrari-sjef Benedetto Vigna det veldig klart at Ferrari ikke stopper sin bensindrevne produksjon, og vil fortsette å lage tradisjonelle forbrenningsmotorer og hybride drivlinjer.

"Vi har IC, vi har hybrid, og vi har elektrisk. Punktum. Så kan kunden velge hva de vil. Jeg mener at det ikke spiller noen rolle hvilken teknologi du bruker, så lenge du leverer noe som folk elsker," sa han.

Ferrari har avvist kritikken av Luces design, og har flere ganger uttalt at de er stolte av hele sitt bilprogram, som for tiden har en sunn blanding av ulike designprofiler og drivlinjer.