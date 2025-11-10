Ferrari-styreleder sier at førerne ikke har vært "opp til standard", de burde "fokusere mer, snakke mindre"

HQ

John Elkann, styreformann i Ferrari, kritiserte førerne i Scuderia, og sa at de burde "snakke mindre" og antydet at de ikke har holdt standarden sammenlignet med ingeniørene. "Hvis vi ser på sesongen i F1, kan vi si at vi har mekanikere som vinner mesterskapet med de prestasjonene de gjør, spesielt med alt de gjør i pit-stoppene våre.

Hvis vi ser på ingeniørene våre, har bilen utvilsomt blitt bedre. Hvis vi ser på resten, er den ikke opp til standard. Vi har førere som må fokusere mer og snakke mindre, for vi har fremdeles viktige løp foran oss, og å bli nummer to i konstruktørklassen er ikke umulig" (via SkySports).

Elkann er administrerende direktør i Exor, holdingselskapet med kontrollerende eierandeler i Ferrari og også i Juventus FC, The Economist Group, CNH Industrial og Iveco Group. Han sa det under et arrangement med den italienske olympiske komiteen, i forkant av vinter-OL i Milano-Cortina neste år. Det kommer etter at ingen av Ferrari-førerne klarte å fullføre søndagens Brasil Grand Prix: Både Lewis Hamilton og Charles Leclerc måtte bryte på grunn av skader på bilene sine.

Hamilton sa at sesongen hans har vært et mareritt. Tidligere i sommer sa han at han var "helt ubrukelig", noe som økte spekulasjonene og debatten om at hans dager som F1-fører er talte, og noe kritikk for hans derrotiske holdning.