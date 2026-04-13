Ferrari trengte NASAs hjelp fordi Luces akselerasjon var for rask

Ferraris kommende elbil, Luce, er ikke bare rask - den er tilsynelatende for rask, i hvert fall sett fra et menneskelig perspektiv.

Ifølge selskapets administrerende direktør i et intervju med Autocar India (gjennom Motor1), konsulterte Ferrari faktisk NASA mens de utviklet bilen, ikke for å gjøre den raskere, men for å finne ut hvor mye akselerasjon som er for mye for den menneskelige hjerne.

Problemet er tilsynelatende ikke rå hastighet, men hvordan elbiler leverer den. I motsetning til forbrenningsbiler er det ingen girskift for å bryte opp kraften - bare en kontinuerlig bølge. Ferrari fant ut at den typen lineær akselerasjon på et visst punkt kan bli desorienterende i stedet for spennende, noe som fikk selskapet til å hente inn både medisinske eksperter og romfartsspesialister.

De første tallene peker mot over 1 000 hestekrefter, et firemotors oppsett og en 0-100 km/t-tid på rundt 2,5 sekunder - helt i hyperbil-territoriet. Du kan se intervjuet nedenfor.