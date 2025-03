Ferrari vinner rettssak mot Aston Martin: Enrico Cardile brøt en konkurranseklausul

HQ

Aston Martin har gjort store investeringer det siste året for å forsterke teamet sitt med noen av de beste ingeniørene der ute. Signeringen av Adrian Newey var veldig omtalt, med den legendariske ingeniøren fra Williams, McLaren og Red Bull, som jobbet med Ayrton Senna for flere tiår siden, og startet sist mandag som Managing Technical Partner, og begynte å jobbe med 2026-bilen.

Ankomsten av Enrico Cardile vil imidlertid måtte vente. Aston Martin kunngjorde ansettelsen av denne Ferrari-veteranen som Chief Technical Officer i fjor sommer, men etter å ha tapt en rettssak mot Ferrari, får Cardile ikke lov til å begynne å jobbe før 18. juli. Årsaken er konkurranseklausulen med Ferrari, en klausul i Cardiles kontrakt, fremforhandlet mellom de italienske og britiske selskapene, for å "forhindre at andre F1-team får et uberettiget konkurransefortrinn ved å ansette Cardile tidligere enn tillatt".

Da Ferrari fant ut at deres tidligere tekniske direktør for chassis allerede har begynt å jobbe for Aston Martin, ble de sinte. Ifølge uttalelsen ville det å få ham til å jobbe tidlig forårsake "uopprettelig skade for Ferrari". Ferrari ba da retten i Modena om at Cardile skulle "umiddelbart opphøre enhver form for samarbeid med Aston Martin Aramco F1 Team frem til 18. juli neste år", som det heter i en uttalelse fra Ferrari.

Nyheten er et slag for Aston Martin, som håpet å begynne å jobbe så tidlig som mulig med 2026-bilen, i håp om å gjøre teamet som eies av Lawrence Stroll til en VM-tittelkandidat, med førerne Fernando Alonso og Lance Stroll.