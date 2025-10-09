Ferraris første elbil heter Ferrari Elettrica og vil ha 1000 hk

HQ

Vi vet ikke så mye om Ferraris første ekte elbil annet enn at de jobber med Elettrica, noe som sannsynligvis vil endre seg når vi nærmer oss fullskalaproduksjon, og at den vil tilby elektrisk kraft opp til tilsvarende 1000 hestekrefter. Vi kan forvente en kombi med plass til fire i stil med GTC4 Lusso, og den elektriske driften vil bli fordelt på fire motorer, en i hvert hjørne, og vi kan også forvente firehjulsdrift.

Antonio Palermo, Ferrari:

"Vi etterligner ikke forbrenningsmotoren, men vi bruker en unik egenskap ved den elektriske motoren, som ikke er stille. Lyden fra vår elektriske Ferrari er ikke falsk, ikke falsk i det hele tatt. Den plukkes opp fra den mekaniske og elektromekaniske komponenten i drivlinjen av en sensor med høy presisjon. Deretter forsterkes den på samme måte som en elektrisk gitar blir forsterket sammenlignet med en akustisk."