Festival de Cannes 2025: Beste film, kortfilm, skuespiller, skuespillerinne... Liste over alle vinnerne

Filmfestivalen i Cannes har nettopp avsluttet sin 78. utgave, full av priser, anekdoter, rekordstore ovasjoner og til og med et strømbrudd i spansk stil som ikke kunne overskygge tildelingen av Gullpalmen til Un Simple Accident, regissert av Jafar Panahi.

Juryen ble ledet av Juliette Binoche og besto av skuespilleren Halle Berry, i tillegg til andre internasjonale bransjepersonligheter som Payal Kapadia, Alba Rohrwacher, Leïla Slimani, Hong Sangsoo, Dieudo Hamadi, Carlos Reygadas og skuespilleren Jeremy Strong, som presenterte vinnerlisten blant de 22 filmene som ble presentert i konkurransen.

Gullpalmen 2025 og alle Cannes 78-prisene

Liste over nye spillefilmvinnere :



Gullpalmen: Un Simple Accident av Jafar Panahi



Grand Prix: Affeksjonsverdi av Joachim Trier



Juryens delte pris: Sirât av Oliver Laxe



Juryens delte pris: Lyden av fall av Mascha Schilinski



Beste regissør: Kleber Mendoça Filho for O Agente Secreto (Den hemmelige agenten)



Beste manus: Jean-Pierre Dardenne og Luc Dardenne for Jeunes Mères (Unge mødre)



Beste kvinnelige skuespiller: Nadia Melliti, for La Petite Dernière (Den lille siste)



Beste mannlige skuespiller: Wagner Moura, for O Agente Secreto (Den hemmelige agenten)



Spesialpris: Kuang ye shi dai (Oppstandelsen)



Liste over vinnende kortfilmer



Gullpalmen: I'm Glad You're Dead Now av Tawfeek Barhom



Spesiell omtale: Ali av Adnan Al Rajeev



Liste over vinnere av Un Certain Regard

Originale og annerledes verk, nyskapende eller av unge talenter som søker anerkjennelse.



Un Certain Regard-prisen: La misteriosa mirada del flamenco, av Diego Céspedes



Juryens pris: Un Poeta, av Simón Mesa Soto



Prisen for beste regi: Det var en gang i Gaza, av Arab Nasser og Tarzan Nasser



Beste mannlige skuespiller: Frank Dillane, for Urchin



Beste kvinnelige skuespiller: Cleo Ríara, for O Riso e a Faca (Jeg hviler bare i stormen)



Beste manus: Pillion, av Harry Lighton



Golden Camera List



Prisen Det gylne kamera: Presidentens kake av Hasan Hadi (Director's Fortnight)



Spesiell omtale: Min fars skygge av Akinola Davies Jr (Un Certain Regard)



Cinef-listen



Førstepris: Første sommer av Heo Gayoung



Andrepris: 12 øyeblikk før flaggheisingen av Qu Zhizheng



Felles 3. pris: Ginger Boy av Miki Tanaka



Felles 3. premie: Vinter i mars av Natalia Mirzoyan



Til slutt gikk CST-prisen for beste kunstner-tekniker til Ruben Impens og Stéphane Thiébaut for Alpha, og CST-prisen for beste unge kvinnelige filmtekniker gikk til Éponine Momenceau, fotograf for Connemara.

Parallelt med dette er det verdt å nevne prisene i Immersive Competition i Cannes 78, som er viet interaktive og oppslukende opplevelser med ny teknologi.

