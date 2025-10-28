Fetteroppgjøret mellom Rinderknech og Vacherot bekreftet i Paris, med Alcaraz i horisonten

HQ

En omkamp fra"fetterfinalen" i Shanghai Masters tidligere denne måneden er bekreftet i Paris i morgen, etter at begge vant sine debutkamper i 64-delsfinalen.

Først var det den 30 år gamle franskmannen Rinderknech (nr. 29 i verden), som kjempet hardt, men beseiret Fábian Marozsán (nr. 48 i verden) i to ekstremt tette tie breaks (5-7, 4-7).

Tidligere denne måneden ble Rinderknech slått i Shanghai Masters-finalen av sin yngre fetter, monegaskeren Valentin Vacherot (nr. 40 i verden), som tirsdag slo en annen høyere rangert spiller, Jiri Lehecka (nr. 18 i verden), med 6-1, 6-3.

Nå fortsetter familieduellen i andre runde av Paris Masters, 32.-delsfinalen, i morgen onsdag, samme dag som Jannik Sinner debuterer. I dag spiller Carlos Alcaraz sin første offisielle kamp på en måned. Hvis Alcaraz slår Cameron Norrie, møter han en av de to fetterne... Her er hele programmet for tirsdag i Paris.