FIA avslører "arbeidet av offentlig interesse" Max Verstappen skal gjøre i Rwanda som straff for å ha bannet

Federation Internationale de l'Automobile (FIA) har kunngjort hvilket "arbeid av offentlig interesse" Max Verstappen blir straffet for å ha bannet på en pressekonferanse. Nå som Formel 1-sesongen er over, må den firedobbelte verdensmesteren adlyde det styrende organet over motorsporten.

Max Verstappen ble bøtelagt i september i fjor etter å ha brukt stygge ord mens han snakket til Red Bull-bilen sin. Det var ikke den eneste boten Formel 1-førerne ble ilagt for å ha bannet og brutt den internasjonale sportskoden, noe som irriterer de fleste av dem, som i en uttalelse ber om å bli behandlet "som voksne".

Mens noen førere ble straffet med pengebøter, bestemte FIA seg for å ilegge Verstappen en "større straff" for å gjøre rede for hans oppførsel.

Det "arbeidet av offentlig interesse" har blitt avslørt: nederlenderen skal jobbe på FIAs prisutdeling i Kigali, hovedstaden i Rwanda, der Verstappen skal delta for å motta trofeet sitt. Verstappen skal jobbe med juniorene i motorsporten, som en del av et utviklingsprogram organisert av Rwanda Automobile Club (RAC).

Mer spesifikt vil Verstappen være involvert i FIA Affordable Cross Car, en bil som er designet etter tegninger fra FIA og bygget i Rwanda, med mål om å øke den globale deltakelsen i motorsport.

Uansett hva man måtte mene om FIA og sanksjonene de ilegger førere som bruker et "uakseptabelt" språk på pressekonferanser, vil noen juniorførere få tilbringe litt tid sammen med en verdensmester, som skal kjøre eller teste en bil de har bygget. Det høres ikke så ille ut.