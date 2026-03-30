FIA bekrefter gjennomgang av energistyringsreglene i Formel 1 etter Oliver Bearmans krasj

Japans Grand Prix ble rammet av en stor ulykke da Oliver Bearman mistet kontrollen over bilen sin og krasjet inn i barrierene. Heldigvis ble han ikke skadet, men ulykken etterlot alvorlig tvil om de gjeldende Formel 1-reglene: hastighetsforskjellene ved lading av batteriet og bruk av elektrisk energi, noe som har ført til flere forbikjøringer i racingen, men bekymret førerne fordi det kan forårsake ulykker.

Carlos Sainz, for eksempel, sa at de har advart FIA og F1 om at disse ulykkene kan skje, og Sainz var faktisk en av de mest frittalende førerne da sesongen startet om de potensielle farene ved denne nye typen kjøring med fokus på energihåndtering.

Noen timer etter Japans Grand Prix på søndag kom FIA med en uttalelse der de minnet om at sikkerhet er deres prioritet, og at de vil holde møter i april for å gjennomgå den nåværende situasjonen og vurdere potensielle justeringer av energistyringen, men sa at spekulasjoner om arten av potensielle endringer er "premature".

"Siden introduksjonen har 2026-reglementet vært gjenstand for kontinuerlige diskusjoner mellom FIA, teamene, motorprodusentene, førerne og FOM. Reglementet er utformet slik at det inneholder en rekke justerbare parametere, spesielt i forhold til energistyring, som gjør det mulig å optimalisere basert på data fra den virkelige verden.

Det har vært en gjennomgående holdning fra alle interessenter at en strukturert gjennomgang skulle finne sted etter sesongåpningen, slik at tilstrekkelig med data kunne samles inn og analyseres. Det er derfor planlagt en rekke møter i april for å vurdere hvordan det nye regelverket fungerer, og for å finne ut om det er behov for forbedringer.

Eventuelle justeringer, spesielt de som er relatert til energistyring, krever nøye simulering og detaljert analyse. FIA vil fortsette å jobbe i tett og konstruktivt samarbeid med alle interessenter for å sikre et best mulig resultat for sporten, og sikkerhet vil alltid være et kjerneelement i FIAs oppdrag. På dette stadiet vil det være for tidlig å spekulere i hva slags endringer som kan komme. Ytterligere oppdateringer vil bli kommunisert etter hvert."



Videre lesning: Max Verstappen beskriver ny Formel 1 som "anti-kjøring", og vurderer å legge opp

