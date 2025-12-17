FIA offentliggjør det nye Formel 1-reglementet for 2026, og en praktisk guide for nybegynnere

HQ

Formel 1 har offentliggjort det nye reglementet for 2026, som beskrives som den største regelrevisjonen i sportens historie. Reglene omfatter alt fra nye aerodynamiske regler som vil endre F1-bilenes utseende, til regler for kraftenheter, hovedsakelig at forbrenningsmotorens effekt reduseres, og at bilene vil ha en effektfordeling på 50-50 mellom bensin og elektrisitet, samt bruk av bærekraftig drivstoff som ikke vil påvirke ytelsen.

Alle disse endringene er vanskelige å forstå og enda vanskeligere å forklare, så FIA har allerede lansert en rekke guider for å oppsummere de viktigste punktene, inkludert en oversikt over den nye terminologien samt ofte stilte spørsmål.

Formel 1 lover at bilene fra 2026 vil være mer utfordrende for teamene og førerne. Ikke bare må de venne seg til de nye reglene, men førerne vil ha "mer makt i hendene enn noen gang før", med mer ansvar for beslutninger om energidistribusjon, regenerering og bevaring.

Selve bilene blir "kortere, smalere, lettere og kvikkere", med en kortere akselavstand (fra 3600 mm til 3400 mm) som skal gi bedre respons i svingene, med 18-tommers Pirelli-dekk, men smalere (25 mm smalere foran og 30 mm smalere bak). Downforce vil bli redusert med 15 til 30 %.

Når begynner Formel 1-sesongen 2026?

Førerne får først prøve de nye kortene med en privat test på Circuit de Barcelona-Catalunya mellom 26. og 30. januar, med flere tester i Bahrain i februar, før sesongen starter i Australia 6.-8. mars.

Det mest spennende for fansen er kanskje at det nye reglementet vil gjøre sporten mer spennende og mindre forutsigbar, ettersom alle team og førere står overfor helt nye og drastiske utfordringer, og bilene som fungerte før, fungerer kanskje ikke like godt nå. En helt ny start som gir nye muligheter for alle til å jevne ut feltet. Gleder du deg til Formel 1 i 2026?