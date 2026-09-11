FIA-presidenten sier at Fernando Alonso ikke bør trekke seg på grunn av de nåværende omstendighetene: «Han må oppnå suksess før han trekker seg

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Fernando Alonso nærmer seg kanskje pensjonisttilværelsen i Formel 1, men hvor nær er han egentlig? Det er 20 år siden han sist vant et verdensmesterskap og 13 år siden han sist vant et Grand Prix, men han har også slitt med lag som ikke har vært konkurransedyktige, og nå klarer han ofte ikke å fullføre løpene med Aston Martin.

Mohammed Ben Sulayem, FIA-president, kom med en oppfordring før Spanias Grand Prix i Madrid om at Fernando Alonso ikke bør trekke seg tilbake på grunn av disse omstendighetene. «Vi kan på ingen måte tillate at Fernando – Alonso, en stor mester – trekker seg bare på grunn av omstendighetene», sa han. «Det er ikke slik man forlater scenen. Han må lykkes, og så kan han trekke seg når han vil, ikke fordi han ble tvunget til å trekke seg på grunn av prestasjonene.»

Faktisk sa Ben Sulayem at han skal snakke med Alonso, som, da han ble spurt om saken i Madrid, sa at en beslutning om fremtiden hans ikke ville bli tatt «snart». «Jeg så at han var veldig trist, og jeg sa: ‘Fernando, jeg forstår, det er uakseptabelt at du kommer til ditt eget land, og nå etter å ha blitt verdensmester to ganger...’», la Ben Sulayem til.