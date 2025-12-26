FIA tar angivelig Mercedes og Red Bulls parti i en omstridt sak om smutthull i Formel 1-reglementet

HQ

Det kompliserte nye Formel 1-reglementet for 2026, som beskrives som den største endringen i sportens historie, skaper allerede kontroverser ettersom Mercedes og Red Bull Powertrains angivelig har funnet et smutthull for å omgå en av de nye begrensningene som vil gi dem en fordel som andre team anser som urettferdig.

Smutthullet involverer motorens sylinderkompresjonsforhold, som må senkes fra 18:1 til 16:1 i henhold til det nye reglementet. Med et lavere forhold kan motorene utvinne mindre hestekrefter fra samme mengde drivstoff. Mercedes og Red Bull ville imidlertid ha funnet en måte å øke kompresjonsforholdet på når motorene er på under racing ved å bruke andre alternativer, fordi regelverket ikke eksplisitt sier at forholdet må opprettholdes til enhver tid, bare under hvile, ved normale temperaturer.

Dette har ført til en konfrontasjon mellom teamene, og FIA har angivelig tatt parti med Mercedes og Red Bull, og godkjent deres løsning ifølge Motorsport Italy, og dermed skapt en ny "uoffisiell" regel som alle teamingeniører må følge hvis de ønsker å forbli konkurransedyktige. Red Bull Powertrains leverer motorer til Red Bull-teamet og Racing Bulls, mens Merces leverer motorer til fire team: Mercedes, McLaren, Alpine og Williams.

Det er imidlertid fortsatt måneder til den offisielle sesongstarten i Australia 8. mars 2026, så andre team kan øke sine protester før den tid...