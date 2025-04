FIAs visepresident trekker seg på grunn av moralske prinsipper og manglende åpenhet

HQ

Uroen fortsetter i FIA, der visepresident Robert Reid har kunngjort sin avgang, en rolle han har hatt siden 2021, fordi han mener at FIA ikke lenger gjenspeiler verdiene om ansvarlighet og åpenhet, og har blitt bekymret "over at kritiske beslutninger blir tatt uten behørig prosess eller skikkelig konsultasjon". Reid er kjent for å ha vært svært kritisk til president Mohammed Ben Sulayem og hans mangel på åpenhet, og andre medlemmer av FIA har nylig trukket seg.

Reid kunngjorde det i en uttalelse på sosiale medier, der han sa at "Jeg kan ikke lenger, i god tro, forbli en del av et system som ikke lenger gjenspeiler prinsippene om større åpenhet, sterkere styring og mer samarbeidende lederskap" og sier at det handler om prinsipper, ikke politikk.

Ben Sulayem har også blitt kritisert for sexistiske kommentarer og har hatt konflikter med nesten hele Formel 1 på grunn av sine strenge lover for oppførsel, der førere har blitt straffet for banning.

Etter at nyheten om Reids avgang ble kjent, sa Natalie Robyn, som var FIAs administrerende direktør før hun gikk av i mai 2024, til BBC at "avgangen til visepresidenten for sporten indikerer tydelig at det er alvorlige strukturelle utfordringer".