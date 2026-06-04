Fiat utvider sortimentet med storebror Panda

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Fiat Panda er mildt sagt ikonisk, men den er nå i ferd med å bli overskygget av en storebror, et nytt tilskudd til Fiats modellprogram som heter... ja, "Grizzly".

Det er en større og mer praktisk SUV, som er en del av eieren Stellantis' bredere offensiv på utvalgte europeiske markeder. Grizzly vil bli tilbudt i to forskjellige karosserier: en tradisjonell SUV og en slankere coupé-inspirert Fastback-variant. Begge modellene skal etter planen komme i salg senere i år i Europa, Midtøsten og Afrika.

Til tross for det større fotavtrykket deler Grizzly Stellantis' Smart Car-plattform med Grande Panda, Citroën C3 Aircross og Opel Frontera. Fiat sier at kjøperne vil kunne velge mellom bensin-, hybrid- og helelektriske drivlinjer, noe som gjenspeiler strategien som allerede er brukt av den mindre Grande Panda.

Prisene er ennå ikke offisielt bekreftet, men rapporter tyder på at Grizzly kan starte på rundt 29.000 euro, noe som posisjonerer den som en av de rimeligere familie-SUV-ene i segmentet.