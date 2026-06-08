FIBA bekrefter oktober 2027 som dato for NBA Europe

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NBA og FIBA jobber fortsatt for å starte NBA Europe i oktober 2027, ifølge FIBAs generalsekretær Andreas Zagklis, som ble spurt av EFE i en rundebordskonferanse under NBA-finalene. "Mekanismen er klar; vi jobber mot oktober 2027", sa Zagklis, og forklarte at konkurransen vil tillate kvalifisering via Basketball Champions League (med tre lag som kvalifiserer seg på denne måten) og "en eller flere kvalifiseringsturneringer blant de topprangerte lagene i de nasjonale ligaene", basert på en rangering av nasjonale ligaer basert på deres deltakelse i Europa.

"Vi ønsker at toppklubbene skal være gode både sportslig og forretningsmessig, og vi tar også hensyn til det sportslige aspektet og visjonen til andre klubber i Europa. Veien til eliten må være synlig, oppnåelig og bærekraftig", sier Zagklis.

FIBAs generalsekretær snakket også om Pau Gasols potensielle fremtidige rolle i NBA Europe-prosjektet, som er "en av de travleste pensjonerte spillerne": Det ble rapportert at han ville ha en "viktig rolle" i prosjektet, men senere ble han valgt som president for Idrettskommisjonen til Den internasjonale olympiske komité (IOC). "Det er noe som avhenger av ham. Han er nær, vi får se til rett tid om og hvordan han vil delta".

Vil NBA Europe virkelig være klar for oktober 2027?

Til tross for NBAs intensjoner, har noen nylige rapporter sagt at ligaen neppe vil være klar om litt over et år, ettersom det er mye arbeid å gjøre: skape nye lag fra grunnen av i byer som London, Paris eller Manchester med liten tradisjon innen basketball, og overbevise noen av gigantlagene i Europa som Barcelona, Fenerbahçe, Panathinaikos, Olympiacos eller Bayern München, som deltar i EuroLeague, en privat konkurranse uavhengig av FIBA. Av EuroLeague-lagene er det bare Real Madrid som ser ut til å foretrekke NBA-prosjektet...