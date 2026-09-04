FIBA-verdensmesterskapet i basketball for kvinner: Kampprogram og hvordan du kan se det direkte
VM i basketball for kvinner arrangeres i Berlin fra 4. til 13. september.
FIBA verdensmesterskapet i basketball for kvinner 2026 starter i dag, fredag 4. september, og varer i litt over en uke, frem til søndag 13. september. Denne utgaven arrangeres i Berlin og Halle i Tyskland, med USA som hovedfavoritter igjen (de har vunnet de fire siste utgavene, siden 2010, og har totalt vunnet turneringen 11 ganger siden den første utgaven i 1953; det eneste landet som kommer i nærheten er... Sovjetunionen).
Men for første gang vil flere nasjoner få sjansen til å oppnå ære i turneringen, da den for første gang er utvidet fra 12 til 16 lag:
Gruppe A
- Japan
- Spania
- Tyskland
- Mali
Gruppe B
- Ungarn
- Sør-Korea
- Nigeria
- Frankrike
Gruppe C
- Belgia
- Australia
- Puerto Rico
- Tyrkia
Gruppe D
- USA
- Tsjekkia
- Italia
- Kina
Gruppespillet har startet i dag, fredag, og de første kampene er allerede i gang. FIBA vil kringkaste turneringen på Courtside 1891, sin egen offisielle plattform for direktesendinger og data, som la ned sin egen nettside i 2026 og nå er tilgjengelig nesten over hele verden på DAZN.
Turneringen vil imidlertid også bli sendt på andre lokale kanaler. I Spania vil noen kamper bli vist på Movistar+, mens kampene med det spanske landslaget vil bli vist på RTVE.
FIBA-VM i basketball for kvinner 2026 – spilleplan for gruppespillet
Fredag 4. september
- 11:30 CEST / 10:30 BST — Japan mot Mali (gruppe A)
- 11:30 CEST / 10:30 BST — Australia mot Puerto Rico (gruppe C)
- 14:15 CEST / 13:15 BST — USA mot Kina (gruppe D)
- 14:30 CEST / 13:30 BST — Sør-Korea mot Nigeria (gruppe B)
- 17:30 CEST / 16:30 BST — Belgia mot Tyrkia (gruppe C)
- 17:45 CEST / 16:45 BST — Spania mot Tyskland (gruppe A)
- 20:15 CEST / 19:15 BST — Tsjekkia mot Italia (Gruppe D)
- 21:00 CEST / 20:00 BST — Ungarn mot Frankrike (gruppe B)
Lørdag 5. september
- 11:30 CEST / 10:30 BST — Mali mot Spania (gruppe A)
- 14:15 CEST / 13:15 BST — Nigeria mot Ungarn (gruppe B)
- 16:00 CEST / 15:00 BST — Tyskland mot Japan (gruppe A)
- 20:45 CEST / 19:45 BST — Frankrike mot Sør-Korea (gruppe B)
Søndag 6. september
- 11:30 CEST / 10:30 BST — Tyrkia mot Australia (gruppe C)
- 11:30 CEST / 10:30 BST — Kina mot Tsjekkia (gruppe D)
- 17:45 CEST / 16:45 BST — Puerto Rico mot Belgia (gruppe C)
- 20:45 CEST / 19:45 BST — Italia mot USA (gruppe D)
Mandag 7. september
- 11:30 CEST / 10:30 BST — Belgia mot Australia (gruppe C)
- 11:30 CEST / 10:30 BST — Puerto Rico mot Tyrkia (gruppe C)
- 14:30 CEST / 13:30 BS — Nigeria mot Frankrike (gruppe B)
- 14:30 CEST / 13:30 BS — Ungarn mot Sør-Korea (gruppe B)
- 17:50 CEST / 16:50 BST — Tyskland mot Mali (gruppe A)
- 17:50 CEST / 16:50 BST — Japan mot Spania (gruppe A)
- 20:45 CEST / 19:45 BST — USA mot Tsjekkia (gruppe D)
- 20:45 CEST / 19:45 BST — Italia mot Kina (gruppe D)