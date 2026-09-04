FIBA-verdensmesterskapet i basketball for kvinner: Kampprogram og hvordan du kan se det direkte

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FIBA verdensmesterskapet i basketball for kvinner 2026 starter i dag, fredag 4. september, og varer i litt over en uke, frem til søndag 13. september. Denne utgaven arrangeres i Berlin og Halle i Tyskland, med USA som hovedfavoritter igjen (de har vunnet de fire siste utgavene, siden 2010, og har totalt vunnet turneringen 11 ganger siden den første utgaven i 1953; det eneste landet som kommer i nærheten er... Sovjetunionen).

Men for første gang vil flere nasjoner få sjansen til å oppnå ære i turneringen, da den for første gang er utvidet fra 12 til 16 lag:

Gruppe A



Japan



Spania



Tyskland



Mali



Gruppe B



Ungarn



Sør-Korea



Nigeria



Frankrike



Gruppe C



Belgia



Australia



Puerto Rico



Tyrkia



Gruppe D



USA



Tsjekkia



Italia



Kina



Gruppespillet har startet i dag, fredag, og de første kampene er allerede i gang. FIBA vil kringkaste turneringen på Courtside 1891, sin egen offisielle plattform for direktesendinger og data, som la ned sin egen nettside i 2026 og nå er tilgjengelig nesten over hele verden på DAZN.

Turneringen vil imidlertid også bli sendt på andre lokale kanaler. I Spania vil noen kamper bli vist på Movistar+, mens kampene med det spanske landslaget vil bli vist på RTVE.

FIBA-VM i basketball for kvinner 2026 – spilleplan for gruppespillet

Fredag 4. september



11:30 CEST / 10:30 BST — Japan mot Mali (gruppe A)



11:30 CEST / 10:30 BST — Australia mot Puerto Rico (gruppe C)



14:15 CEST / 13:15 BST — USA mot Kina (gruppe D)



14:30 CEST / 13:30 BST — Sør-Korea mot Nigeria (gruppe B)



17:30 CEST / 16:30 BST — Belgia mot Tyrkia (gruppe C)



17:45 CEST / 16:45 BST — Spania mot Tyskland (gruppe A)



20:15 CEST / 19:15 BST — Tsjekkia mot Italia (Gruppe D)



21:00 CEST / 20:00 BST — Ungarn mot Frankrike (gruppe B)



Lørdag 5. september



11:30 CEST / 10:30 BST — Mali mot Spania (gruppe A)



14:15 CEST / 13:15 BST — Nigeria mot Ungarn (gruppe B)



16:00 CEST / 15:00 BST — Tyskland mot Japan (gruppe A)



20:45 CEST / 19:45 BST — Frankrike mot Sør-Korea (gruppe B)



Søndag 6. september



11:30 CEST / 10:30 BST — Tyrkia mot Australia (gruppe C)



11:30 CEST / 10:30 BST — Kina mot Tsjekkia (gruppe D)



17:45 CEST / 16:45 BST — Puerto Rico mot Belgia (gruppe C)



20:45 CEST / 19:45 BST — Italia mot USA (gruppe D)



Mandag 7. september



11:30 CEST / 10:30 BST — Belgia mot Australia (gruppe C)



11:30 CEST / 10:30 BST — Puerto Rico mot Tyrkia (gruppe C)



14:30 CEST / 13:30 BS — Nigeria mot Frankrike (gruppe B)



14:30 CEST / 13:30 BS — Ungarn mot Sør-Korea (gruppe B)



17:50 CEST / 16:50 BST — Tyskland mot Mali (gruppe A)



17:50 CEST / 16:50 BST — Japan mot Spania (gruppe A)



20:45 CEST / 19:45 BST — USA mot Tsjekkia (gruppe D)



20:45 CEST / 19:45 BST — Italia mot Kina (gruppe D)

