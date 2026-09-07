FIBA-VM i basketball for kvinner – dagens kamper, mandag: Hvem har kvalifisert seg til kvartfinalene?

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FIBA-verdensmesterskapet i basketball for kvinner avslutter i dag gruppespillet, og bare to lag har allerede sikret seg plass i kvartfinalen: Frankrike og USA, som begge har vunnet sine to kamper så langt. Australia og Belgia fra gruppe C har også vunnet sine to kamper så langt, men bare ett lag fra hver gruppe går direkte videre til kvartfinalen.

I dag avgjøres det hvem som går direkte videre som gruppevinnere, hvem som er ute av turneringen, og hvem som kvalifiserer seg til play-off-kampene som spilles på torsdag og onsdag:

Stillingen i FIBA-VM i basketball for kvinner før kampdag 3 (mandag 7. september)

Gruppe A



Spania: 1-1 | 3 poeng | 156 PF | 135 PA (+21)

Mali: 1-1 | 3 poeng | 179 PF | 175 PA (+4)

Japan: 1-1 | 3 poeng | 160 PF | 171 PA (−11)

Tyskland: 1-1 | 3 poeng | 127 PF | 141 PA (−14)



Gruppe B



Frankrike: 2-0 | 4 poeng | 194 PF | 122 PA (+72)

Sør-Korea: 1-1 | 3 poeng | 168 PF | 176 PA (−8)

Ungarn: 1–1 | 3 poeng | 124 PF | 166 PA (−42)

Nigeria: 0–2 | 2 poeng | 148 PF | 170 PA (−22)



Gruppe C



Australia: 2-0 | 4 poeng | 157 PF | 125 PA (+32)

Belgia: 2–0 | 4 poeng | 165 PF | 139 PA (+26)

Puerto Rico: 0–2 | 2 poeng | 118 PF | 146 PA (−28)

Tyrkia: 0–2 | 2 poeng | 146 PF | 176 PA (−30)



Gruppe D



USA: 2-0 | 4 poeng | 149 PF | 113 PA (+36) (sikret seg plass i kvartfinalen)

Italia: 1-1 | 3 poeng | 115 PF | 109 PA (+6)

Kina: 1–1 | 3 poeng | 135 PF | 164 PA (−29)

Tsjekkia: 0-2 | 2 poeng | 124 PF | 137 PA (−13)



Alle kamper i VM i basketball for kvinner (mandag 7. september)



11:30 CEST / 10:30 BST: Belgia mot Australia (gruppe C)



11:30 CEST / 10:30 BST: Puerto Rico mot Tyrkia (gruppe C)



14:30 CEST / 13:30 BST: Nigeria mot Frankrike (gruppe B)



14:30 CEST / 13:30 BST: Ungarn mot Sør-Korea (gruppe B)



17:50 CEST / 16:50 BST: Tyskland mot Mali (gruppe A)



17:50 CEST / 16:50 BST: Japan mot Spania (gruppe A)



20:45 CEST / 19:45 BST: USA mot Tsjekkia (gruppe D)



20:45 CEST / 19:45 BST: Italia mot Kina (gruppe D)



Tirsdag og onsdag 8. og 9. september spilles kvartfinalene mellom lagene som havner på andre- og tredjeplass, og kvartfinalene følger torsdag 10. september, med semifinalene på lørdag og finalene på søndag.