FIBA World Cup 2027-kvalifiseringsrundene starter i dag: alle kamper for europeiske land

Prosessen for basketball-VM 2027 (og OL i Los Angeles 2028) starter i dag.

HQ

Kvalifiseringsrunden til FIBA Basketball World Cup 2027 starter i dag, torsdag 27. november. Det er totalt 80 lag som kjemper om de 31 plassene til VM 2027, i tillegg til vertslandet Qatar: 16 fra Afrika, 16 fra Amerika, 16 fra Asia og Oseania og 32 fra Europa.

Det vil være seks vinduer, mellom november 2026 og mars 2027, og ved slutten av prosessen vil det være 5 lag fra Afrika, 7 fra Amerika, 7 fra Asia og Oseania og 12 fra Europa, en kvalifisering som også tjener til OL i Los Angeles 2028.

Kvalifiseringsprosessen for FIBA World Cup 2027 for Europa

I Europa er de 32 lagene fra Europa delt inn i åtte grupper. Hvert lag møter hverandre to ganger, hjemme og borte, i løpet av de tre første vinduene. Dette er kampene i det første vinduet (klokkeslett i CET, sentraleuropeisk tid; en time mindre i Storbritannia).

Torsdag 27. november



  • Hellas - Romania - Thessaloniki, Hellas - 17:30

  • Georgia - Ukraina - Tbilisi, Georgia - 18:00

  • Montenegro - Portugal - Podgorica, Montenegro - 18:00

  • Danmark - Spania - Farum, Danmark - 18:30

  • Serbia - Sveits - Beograd, Serbia - 19:00

  • Tyrkia - Bosnia-Hercegovina - Istanbul, Tyrkia - 19:00

  • Italia - Island - Tortona, Italia - 20:00

  • Storbritannia - Litauen - 20:30

Fredag 28. november



  • Ungarn - Finland - Szombathely, Ungarn - 18:00

  • Slovenia - Estland - Koper, Slovenia - 18:00

  • Latvia - Nederland - Riga, Latvia - 18:30

  • Kroatia - Kypros - Osijek, Kroatia - 19:00

  • Tyskland - Israel - Neu-ulm, Tyskland - 19:30

  • Tsjekkia - Sverige - Praha, Tsjekkia - 19:30

  • Frankrike - Belgia - Rouen, Frankrike - 20:30

  • Polen - Østerrike - Gdyina, Polen - 20:45

Søndag 30. november



  • Sveits - Türkiye - Fribourgh, Sveits - 17:00

  • Litauen - Italia - Klaipeda, Litauen - 17:30

  • Island - Storbritannia - Reykjavik, Island - 17:45

  • Ukraina - Danmark - Riga, Latvia - 18:00

  • Portugal - Hellas - Matosinhos, Portugal - 18:00

  • Romania - Montenegro - Pitesti, Romania - 18:00

  • Spania - Georgia - La Laguna, Spania - 19:45

  • Bosnia-Hercegovina - Serbia - Sarajevo, Bosnia-Hercegovina - 20:00

Mandag 1. desember



  • Finland - Frankrike - Espoo, Finland - 17:30

  • Kypros - Tyskland - Limassol, Kypros - 18:00

  • Sverige - Slovenia - Göteborg, Sverige - 19:00

  • Estland - Tsjekkia - Tallinn, Estland - 19:00

  • Nederland - Polen - Den Haag, Nederland - 19:30

  • Israel mot Kroatia - Riga, Latvia - 20:00

  • Østerrike - Latvia - Wien, Østerrike - 20:20

  • Hviterussland - Ungarn - Mons, Belgia - 20:30

Neste vindu vil finne sted mellom 23. februar og 3. mars 2026. Gruppene er som følger :

Gruppe A



  • Danmark

  • Georgia

  • Ukraina

  • Spania

Gruppe B



  • Hellas

  • Montenegro

  • Portugal

  • Romania

Gruppe C



  • Serbia

  • Türkiye

  • Bosnia-Hercegovina

  • Sveits

Gruppe D



  • Storbritannia

  • Italia

  • Island

  • Litauen

Gruppe E



  • Kroatia

  • Tyskland

  • Israel

  • Kypros

Gruppe F



  • Lativa

  • Polen

  • Østerrike

  • Nederland

Gruppe G



  • Ungarn

  • Frankrike

  • Belgia

  • Finland

Gruppe H



  • Slovenia

  • Tsjekkia

  • Sverige

  • Estland

FIBA Basketball World Cup 2027 vil finne sted i Qatar fra 27. august til 12. september 2027. Tyskland, som også ble europamestere i år, skal forsvare tittelen etter å ha slått Serbia i 2023.

