Fields of Mistria lanserer sin fullversjon den 5. august

I dag på Wholesome Direct fikk vi en ny titt på den muntre gårdssimulatoren Fields of Mistria, som har vært i tidlig tilgang siden sommeren 2024 og gradvis har utviklet sin kunststil mens den har lagt til mer og mer innhold. Nå ser det endelig ut til at NPC Studio føler seg trygge nok til å erklære spillet komplett.

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I dagens stream har de lovet at versjon 1.0 av Fields of Mistria vil komme på Steam 5. august 2026, nøyaktig to år etter Early Access-lanseringen, og det vil også være Steam Deck-verifisert og optimalisert, hvor det for øvrig er en av de mest populære titlene. I den fullstendige versjonen av Fields of Mistria får vi endelig tilgang til ekteskap, barn, nye NPC-karakterer på lørdagsmarkedet, og til og med et nytt ridedyr i form av en gigantisk kylling! Versjon 1.0 bringer også med seg avslutningen på Town Repair-historien, i tillegg til nye oppdrag og funksjoner.

Ta en titt på de nye skjermbildene fra Fields of Mistria 1.0, som lanseres 5. august.

Fields of Mistria 1.0 bildegalleri