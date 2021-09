HQ

Det er ingen tvil om at sportsspill har en tendens til å bli litt gjentagende fra år til år. Spesielt under PlayStation 4 / Xbox One-generasjonen var dette påfallende, og ønsket om store endringer er ropt ut fra fans i alle mulige fora. Spørsmålet er om det egentlig er nødvendig eller om det er som så ofte før at folk ønsker å klage for å klage. Begge deler er vel for så vidt riktig.

FIFA-spillene er ekstremt populære både på lands- og verdensbasis, og er den klart bestselgende sportsserien på spillmarkedet. År etter år kjøper FIFA-spillerne den siste utgaven, men hva får de egentlig utover litt bedre grafikk og oppdaterte spillerstaller? Årets utgave har fått en splitter ny spillmotor i form av Hypermotion (til PS5/Xbox series/Stadia) som skal hjelpe til å gjøre det enda mer realistisk. Etter en uke med spillet kan jeg si det såpass at det er de som spiller mot datastyrte motstandere som får mest nytte ut av spillets oppgraderinger i år.

Det er noen bevegelser på spillere som gir innvirkning i alle modusene, men forskjellene er langt fra såpass store som vi har fått inntrykk av fra diverse teaser-videoer i forkant. Personlig spilte jeg FIFA 21 en del i den siste perioden før årets utgave ble utgitt for å kunne sammenligne best mulig, og jeg må dessverre si at selve spillingen fremstår rimelig likt som forgjengeren. De største endringene er å finne i hvordan de datastyrte spillerne oppfører seg, kosmetisk og avanserte taktiske valg før og under kamp.

FIFA-spillene er i likhet med andre sportsspill kjent for å se veldig bra ut.

Endring på hvordan spillere reagerer på taklinger, hvordan hodet beveger på seg når de orienterer seg på banen og slike småting er det rikelig av, men som nevnt er det i hovedsak kosmetisk, og det har lite eller ingen innvirkning i selve spillingen. De taktiske valgene du kan gjøre har derimot langt mer innvirkning på hvordan spillet oppfører seg, men jeg frykter at dette er mer for den avanserte brukeren av FIFA-spill fremfor den største brukergruppen som setter seg ned i sofaen og spiller med kompiser en fredagskveld eller niåringen i huset som vil slå Real Madrid med sin kjære Sandnes Ulf. Det er ikke like aktuelt for denne brukergruppen å fortelle venstrebacken at han skal delta offensivt i angrep samtidig som venstre indreløper holder litt igjen, eller at en spiss skal være møtende samtidig som den andre truer bakrom.

Hadde spillet fungert smertefritt ellers hadde det ikke vært noe å si på at det er gjort lite endringer med selve spilldelen. Som jeg har nevnt i tidligere anmeldelser av sportsspill er det bare så mye man kan gjøre med sporten de prøver å reflektere. FIFA-serien er derimot et godt stykke unna å føles komplett på området, og feilaktige bevegelser fra medspillere, forferdelige animasjoner som ikke gir logisk mening i det hele tatt og keepere som flytter hånden bort fra ballbanen på et svakt skudd er ikke ting som bidrar til at spillet føles ekte selv om det gjøres tabber i virkelighetens fotball også.

Bygg ditt eget stadion slik du måtte ønske.

Innholdsmessig er de største endringene i FIFA 22 å finne i karrieremodusen. Enten du prøver deg som spiller eller som eier av et helt nytt lag er det mye god snacks som kan hjelpe opplevelsen til å bli bedre. Med en meget detaljert stadionbygger, og ikke minst en lagbygger som hjelper deg å komme i gang med et splitter nytt lag kan du virkelig få utfordret de kreative sidene dine. Alt fra hvordan gresset er klipt til farger på seter og hvilke bannere som er å finne på tribunen kan tilpasses personlige ønsker, og ved å velge kriterier for hvordan laget ditt skal fremstå kan du påvirke hvordan de tilfeldig genererte spillerne til ditt nye lag skal opptre. Du kan også velge om du skal være en klubb som begynner fra bunnen av økonomisk eller om du har en rik onkel som støtter deg fra starten av. Begge deler byr på forskjellige utfordringer i forhold til forventningspress fra styre og ledelse.

Som spiller får du nå en langt mer realistisk start på karrieren ettersom du jevnlig kommer inn som innbytter frem til du har bevist for treneren at du er verdig en plass i A-stallen. Dette gjøres ved å fullføre oppgaver du blir satt til før du entrer banen basert på kampsituasjonen. Det gjelder som vanlig å samle mest mulig erfaringspoeng for å låse opp diverse kvaliteter i ferdighetstreet.

Du kan også bygge ditt helt eget lag fra bunn av.

Gatefotballen i form av Volta er tilbake og enda bedre enn før. Med et vesentlig større fokus på flerspillerdelen og det å ha det moro med venner. Nye minispillmoduser som fotballtennis, Disco Lava og en form for padel-fotball er alle morsomme tilskudd som kan være ekstremt underholdende sammen med en gruppe venner en fredagskveld, men jeg tror ikke dette blir veldig mye spilt alene. Heldigvis er det også gjort forbedringer i historiemodusen til Volta, og uten at jeg skal røpe for mye kan du forvente å se kjente ansikter som David Beckham, Thierry Henry og Kylian Mbappé ta del i din historie.

Den mest populære modusen i FIFA-serien har lenge vært FIFA Ultimate Team (FUT), og naturlig nok legger EA mye fokus på dette også da dette er deres hovedkilde til inntekt utover salg av selve spillet. Med flere belønninger enn tidligere, og omstrukturering av FUT Champions til å bestå av sluttspill og finale-spill er det noen nye elementer å sette seg inn i også her. For min del er jeg glad for å se at de har overført den nye stadionbyggeren til modusen som gjør at jeg her også kan lage min helt egen stadion ut fra personlige ønsker. I motsetning til karrieremodusen hvor jeg har alt av utstyr tilgjengelig må jeg derimot samle kort i sedvanlig FUT-stil for å få brukt de ulike elementene på stadion riktignok, men det er jo bare å forvente i denne modusen.

Det er en mengde utvidet statistikk i årets FIFA-utgave. For mye? Ikke for en statistikkfreak som meg.

Det har vært mye fokus på kvinnefotballens inntreden til FIFA 22, men dessverre er det fortsatt begrensninger på hvor mye integrert de er. Ja, det er flere spillere og lag enn tidligere og de ser mer ut som seg selv, men det er veldig få moduser de er tilgjengelig i, og er ikke å finne i verken FUT eller karrieremodus for eksempel. Vi får krysse fingrene for at EA finner en måte å få de inkludert bedre på i fremtiden, men jeg holder ikke akkurat pusten siden det er en stund siden damespillere først ble introdusert i serien, og vi har ikke akkurat kommet veldig langt siden den gang.

Jeg hadde store forventninger til FIFA 22 med splitter ny Hypermotion-motor, ny generasjon konsoll og hele pakka, men jeg må si jeg er skuffet etter min tid med spillet nå. Misforstå meg rett, jeg liker spillet fortsatt, og blir nok å spille i mange timer fortsatt, men det var absolutt ikke den «freshe nye looken» som jeg hadde forestilt meg. Kanskje var det forventningene mine som var for høye, men jeg mener bestemt at mye av skylden også ligger på EA som har tatt musesteg med giraffbein. Er spillet bedre enn FIFA 21 var? Ja, helt klart. Er det såpass mye bedre at det er verdt et helt nytt innkjøp? Tja, det vil jeg vel egentlig si også med forbedringene spesielt i karrieremodusen for de som foretrekker den delen. Jeg for min del blir nok å holde meg til FUT og Proklubber først og fremst, men jeg ser appellen for de andre modusene også.

Lisa Freestyle er tilbake og hjelper deg i Volta.