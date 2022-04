HQ

Medlemmer av Dealabs har i over et år hatt æren av å røpe hvilke spill PlayStation Plus-medlemmer skal få "gratis" den neste måneden lenge før Sony selv, og nå har de gjort det igjen.

Dealabs-medlemmet billbil-kun hevder denne gangen at det er FIFA 22 og Tribes of Midgard på både PlayStation 4 og PlayStation 5 som sammen med Curse of the Dead Gods på PS4 som blir PlayStation Plus-spill fra og med den 3. mai. Vi får vite om dette stemmer eller ikke klokken 1730 i morgen, så følg med.