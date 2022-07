FIFA 23 byr på cross-play, VM, kvinner og bedre PC-utgave i september

HQ

Etter å i kjent stil ha ladet opp til dette en god stund allerede ved å blant annet avsløre at Kylian Mbappé og Sam Kerr vil pryde omslagene til FIFA 23 har tiden kommet for de første skikkelige detaljene om spillet.

Først av alt skal det nevnes at FIFA 23 lanseres på PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One og Xbox Series den 30. september. Om du ikke klarer å vente til da er det bare å kjøpe Ultimate Edition siden den gir deg tilgang allerede den 27. september.

Når det gjelder selve spillet bekrefter EA ryktene fra februar. Dette betyr blant annet at spillet blir det første med cross-play fra første stund, noe som betyr at PC-, PlayStation 5- og Xbox Series-eiere kan spille med og mot hverandre. Jepp. Du leste riktig. PC-utgaven av FIFA 23 vil være den samme som de nyeste konsollene, så endelig får vi en oppgradering der også. Dessverre betyr dette at PS4- og Xbox One-eiere får bittelitt færre å spille mot, men det er vel greit siden det uansett er på de to konsollene folk flest skal kjøpe det. Det er greit å nevne at dette bare blir mulig i noen få moduser i starten siden utviklerne stadig jobber med å forbedre spilling på tvers av konsoller og PCer. Du kan se en oversikt nederst.

Siden vi er inne på å spille sammen bør det økte fokuset på kvinnefotball fremheves. I tillegg til å kunne spille kvinnenes verdensmesterskap i Australia og New Zealand blir det også mulig å delta i engelske Barclays Super League og franske Division 1 Arkema. Dette på toppen av mennenes verdensmesterskap i Qatar og resten av ligaene vi kjenner til.

Hva gameplayet angår loves vi enda bedre animasjoner takket være det som kalles HyperMotion 2-teknologien, et helt nytt dødballsystem, mer realistisk akselerasjon avhengig av hvilken spiller det er, realistisk ballfysikk når den kommer i kontakt med ulike deler av kroppen (deriblant hender), baner som endrer seg basert på hva som skjer under kampen og mye mer vi skal få vite mer om neste onsdag. Enkelt sagt ønsker EA å avslutte FIFA-navnet med stil ved å gi oss det største og beste i seriens historie.