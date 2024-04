FIFA 2K FC skal visst avsløres i morgen og komme ut i år

HQ

Det er vanskelig å skille fakta fra fiksjon på dager som i dag. Verden feirer 1. april i dag, så det er mulig at mange av de tingene som kan bli annonsert i løpet av de neste timene, bare er en velgjort spøk fra noen foran datamaskinen. Vi kan imidlertid ikke være likegyldige til denne informasjonen, for det er flere ting som tyder på det.

Som vi rapporterte allerede i februar antydet den vanligvis så pålitelige insideren Kurasakis at FIFA kan ha funnet en ny partner i det mektige sportsspillselskapet 2K for å utnytte videospillisensen ytterligere.

Kurasakis har visstnok snakket om det igjen på X/Twitter og sagt at avtalen var i boks og at tittelen på spillet ville være "FIFA2KFC" og ville bli presentert allerede i morgen, noe som naturlig nok har fått mange til å mistenke at det kan være en spøk. I tillegg var det mange brukere som ikke kunne unngå å trekke på smilebåndet av forkortelsen til det velkjente hurtigmatmerket.

Navnet virker latterlig, men 2K er det beste alternativet for å få FIFA til å konkurrere med sin tidligere partner Electronic Arts og det nåværende EA Sports FC 24. 2K har for øyeblikket ingen fotballtitler i katalogen, og selv om det finnes andre alternativer som eFooball 2024 (Konami) eller det kommende UFL fra Strikerz Inc, kan ikke lidenskapen (og løftet om stor fortjeneste med en tittel på stjernesporten) ha gått ubemerket hen hos studioet.

Hva synes du om FIFA 2K FC: Uskyldig eller forestående kunngjøring?