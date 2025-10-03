FIFA avslører ballen til VM i fotball 2026, kalt Trionda

HQ

FIFA har i dag avduket ballen til VM i fotball 2026, som skal arrangeres i USA, Mexico og Canada. Som et resultat av dette vil kampen ha tre farger for å hedre de tre vertslandene, med et navn på spansk. På en måte.

FIFA har kalt den Trionda, som kan oversettes til "tre bølger". De tre fargene, rød, blå og grønn, viser også noen nasjonale motiver (det kanadiske lønnebladet, en mexicansk ørn og en stjerne for USA), med noen ekstra gulldekorasjoner som hyller FIFA World Cup-trofeet.

Det mest interessante aspektet ved ballen befinner seg imidlertid på innsiden: en bevegelsessensorbrikke som sender nøyaktige data om ballens bevegelser til VAR-dommerne, inkludert offside. FIFA skryter også av at ballen har "bevisst dype sømmer, noe som skaper en overflate som gir optimal stabilitet i luften ved å sikre tilstrekkelig og jevnt fordelt luftmotstand når ballen beveger seg gjennom luften", og noen pregede ikoner som øker grepet når du slår i våte eller fuktige forhold.

Spillere som Leo Messi (selv om han er usikker på om han kommer til neste sommer), Jude Bellingham og Lamine Yamal har allerede posert med Trionda for Adidas. Liker du designet på VM 2026-ballen?