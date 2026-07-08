FIFA avviser Frankrikes anmodning om å oppheve Michael Olises gule kort; han risikerer å bli utestengt fra semifinalen

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Folarin Balogun -saken skapte presedens: etter at FIFA opphevet suspensjonen av den amerikanske spissen før VM-kampen mot Belgia, uten noen klar begrunnelse – noe som utløste opprør i fotballverdenen – har andre lag forsøkt å gjøre det samme, for å se om FIFA også vil se gjennom fingrene med det.

Et av dem er Frankrike, som har en av turneringens fremste spillere, Michael Olise, som allerede har fått et gult kort: hvis han får et gult kort under kampen mot Marokko i morgen, torsdag, vil han gå glipp av den påfølgende semifinalen mot enten Spania eller Belgia.

Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps bekreftet at laget forsøkte å anke advarselen som Olise fikk i forrige kamp mot Paraguay: «Det er ingen endring når det gjelder Olises advarsel. Vi har mottatt beskjed fra FIFA om at advarselen mot ham står ved lag».

Olise var ikke den eneste spilleren som fikk gult kort: Manu Koné og Bradley Barcola fikk også gule kort under kampen mot Paraguay, noe som betyr at hvis noen av dem får gult kort, vil de gå glipp av den potensielle semifinalen.

Frankrike spiller mot Marokko torsdag 9. juli kl. 22.00 CEST.