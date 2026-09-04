FIFA beskylder UEFA for å ha ført en «smærekampanje» mot Infantino i forbindelse med «FIFA Forward Enterprise»-planen

HQ

UEFA har ikke latt FIFA og presidenten Gianni Infantino slippe unna etter det mislykkede forsøket på å privatisere deler av verdensmesterskapet, og sist vi hørte noe, vurderte det europeiske fotballforbundet å iverksette strafferettslige tiltak mot Infantino og andre FIFA-tjenestemenn. For det første har UEFA bedt den amerikanske distriktsretten for det sørlige distriktet i New York om tillatelse til å innhente vitneforklaringer og dokumenter fra amerikanske enheter til bruk i en eventuell straffesak i Sveits.

Og i et rettsdokument innsendt av FIFA beskyldte verdens fotballforbund UEFA for en «smudsekampanje» mot Infantino og organisasjonen. «Selv om disse begjæringene er utformet som juridiske innlegg med overskrifter og saksnummer, er de lite annet enn pressemeldinger som ytterligere støtter UEFAs smekampanje mot FIFA og dets ledelse», uttalte FIFA i innlegget, slik Reuters rapporterte.

FIFA prøver å hindre UEFA i å bringe denne saken, som startet med en rekke uttalelser og et (nå oppgitt) forsøk på å boikotte FIFA-konkurranser, inn for domstolene, og hevder at UEFA «nektet å delta i en demokratisk prosess» (med henvisning til avstemningen om å godkjenne privatiseringsplanen, kalt «FIFA Forward Enterprise») og innledet en «ukerlang smekampanje mot FIFA og dets ledelse».