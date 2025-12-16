FIFA beskyldes for å utestenge funksjonshemmede fra fotball-VM: Billettene er dyrere enn noensinne

HQ

FIFA står overfor en ny kontrovers i forbindelse med fotball-VM: Etter å ha blitt beskyldt for å "forråde VM-tradisjonen" på grunn av sin nye billettpolitikk, der prisene stiger i takt med etterspørselen og når ublu nivåer, blir de nå beskyldt for å diskriminere personer med nedsatt funksjonsevne, ettersom tilgjengelighetsbillettene kun er tilgjengelige for de høyeste priskategoriene av billetter.

Billettene til fotball-VM 2026 er delt inn i fire kategorier, der den fjerde, de lengste setene, er billigst. Det finnes imidlertid ikke tilgjengelighetsbilletter i denne kategorien, så den billigste billetten en fan med funksjonsnedsettelse kan få tilgang til, vil ligge mellom 140 og 450 dollar, via The Athletic.

For finalen vil den billigste tilgjengelighetsbilletten koste 4 185 dollar, noe de beskriver som "helt uten sidestykke". Til sammenligning kostet tilgjengelighetsbillettene til VM i Qatar i 2022 11,77 dollar, og ga rett til en gratis ledsagerbillett.

Men det verste er at tilgjengelighetsbilletter kan videreselges på FIFAs offisielle videresalgsplattform uten et pristak, og at de koster seks ganger så mye som den opprinnelige verdien.

FSE (Disability & Inclusion Fan Network of Football Supporters Europe) har sendt et brev til FIFA med oppfordring om å senke prisene: "Mennesker med nedsatt funksjonsevne over hele verden står ofte overfor ekstra, uunngåelige kostnader knyttet til funksjonshemming, inkludert tilgjengelig transport, innkvartering, utstyr og personlig assistanse. Ekstreme billettpriser skaper derfor en betydelig barriere for deltakelse i det som er ment å være en global feiring av fotball."

"Denne situasjonen undergraver formålet med tilgjengelighetsbilletter og risikerer å ekskludere supportere med funksjonsnedsettelser ytterligere fra tilgang til turneringen", sier Football Supporters Europe-foreningen.