FIFA Club World Cup har skylden for Real Madrids troféløse sesong, sier Florentino Pérez

HQ

Real Madrid-president Florentino Pérez mener at VM for klubblag i fjor sommer er årsaken til den dårlige sesongen 2025/26 som laget har hatt, uten titler: eliminert i Copa del Rey-ottendedelsfinalen, i kvartfinalen i Champions League og slått av Barça med tre kamper igjen i LaLiga.

Pérez, som tirsdag holdt en surrealistisk pressekonferanse for å kunngjøre en utlysning av valg som starter i dag, deltok på TV-kanalen La Sexta, der han snakket litt mer om de sportslige resultatene til fotballaget etter å ha avvist alle sportslige spørsmål på pressekonferansen, og i stedet fokusert på sine klager over at pressen har laget en plan for å ta over Real Madrid.

Etter hans mening var årsaken til den dårlige sesongen mangelen på en skikkelig pre-season i klubb-VM. "Roten til dette er klubb-VM. Vi har ikke klart å restituere oss fysisk; vi spilte hver tredje dag og vi tok ikke vare på formen vår". Real Madrid har hatt 28 skader i løpet av sesongen, inkludert nøkkelspillere som Kylian Mbappé, Thibaut Courtois og flere forsvarsspillere som Mendy, Alaba og Militao.

Pérez ba fansen om å vente på flere titler, og minnet om at de vant Intercontinental Cup og UEFA Super Cup forrige sesong. Presidenten roste også Kylian Mbappé, og beskrev ham som "den beste spilleren de har", samt Vinícius, og ga ham æren for de to Champions League-titlene i 2022 og 2024. Han lovet også nye signeringer, men ville ikke snakke mer om den nye treneren, Mourinho, ettersom han stoler på at andre tar de riktige avgjørelsene når det gjelder det sportslige.