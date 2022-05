FIFA endrer navn til EA Sports FC i 2023

HQ

Forrige oktober kunngjorde Electronic Arts at de vurderte å droppe FIFA-lisensen og dermed måtte endre navnet til de ultrapopulære fotballspillene sine. Den gang hadde selskapet allerede skaffet seg rettighetene til tittelen EA Sports FC, så det var tydelig hva alternativet var. Det viser seg at dette blir en realitet neste år.

EA har nemlig lagt ut en blogg hvor de bekrefter at FIFA 23 blir det siste spillet i serien med navnet til den upopulære organisasjonen siden neste års spill vil hete EA Sports FC.

De av dere som fryktet at navneendringen ville få negative konsekvenser kan roe ned, for det poengteres at spillet fortsatt vil ha de samme rettighetene til både klubber, spillere og alt det der i tillegg til å ha de samme modusene. I stedet fremheves det at utviklerne vil få større muligheter til å gjøre nye og spennende ting uten FIFA hengende over seg. Akkurat hva skal avsløres senere, for nå er alt fokuset rettet mot FIFA 23 siden de ønsker å avslutte partnerskapet med stil. Vi loves at FIFA 23 vil være det beste noen gang med enda flere funksjoner, moduser, inkluderingen av VM og mer. Nærmere informasjon avsløres i sommer.