FIFA forventes å øke premiepengene til VM i et møte denne uken

HQ

Den 76. utgaven av den årlige FIFA-kongressen finner sted tirsdag 30. april, med representanter fra alle de 211 medlemslandene, hvorav 48 av dem skal spille VM om halvannen måned, i det største og mest logistisk krevende verdensmesterskapet noensinne. Med VM i tre forskjellige land har reisekostnader og andre driftskostnader økt for deltakerlandene, og flere har bedt om større premiepenger for å dekke alle utgiftene.

Blant de mange ulike temaene som ble diskutert, forventes det at FIFA vil øke premiefondet for VM 2026, fra en allerede rekordstor sum på 727 millioner dollar som skal fordeles mellom de 48 deltakende nasjonene på prestasjonsbaserte betalinger, men også til alle 211 FIFA-medlemmer som utviklingsmidler.

Ifølge Reuters vil hvert lag motta minst 10,5 millioner dollar, og vinnerlaget vil vinne 50 millioner dollar. Hver deltakernasjon ville ha mottatt 1,5 millioner dollar på forhånd for å dekke forberedelseskostnadene, men disse summene kan øke ytterligere etter denne ukens møte, ettersom FIFA forventes å passere 11 000 millioner dollar i inntekter for fireårssyklusen 2023 og 2026, med inntekter fra fjorårets VM for klubblag som bidro til å forberede den store summen for årets verdensmesterskap med 48 lag, noe som er uten sidestykke.