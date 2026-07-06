FIFA gir Belgia rett til å anke avgjørelsen om Balogun, men det er ikke tid til å få avgjørelsen omgjort

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FIFA har gitt Belgia rett til å anke avgjørelsen om å la den amerikanske spissen Folarin Balogun spille i den kommende åttendedelsfinalen i VM mot Belgia (mandag, tirsdag kl. 02.00 CEST, 01.00 BST etter europeisk tid); men det er lite sannsynlig at en avgjørelse vil foreligge før avspark, så avgjørelsen om å godkjenne Balogun vil ikke bli omgjort, noe som til slutt vil skade Belgia. En slik anke må fremsettes før kl. 05.00 PT (kl. 14.00 CEST, kl. 13.00 BST), nøyaktig 12 timer før kampen starter i Seattle.

The Athletic bekreftet at Det kongelige belgiske fotballforbundet (RBFA) formelt skrev til FIFA for å anke saken, noe som ble innvilget, og belgierne sier at de utforsker alle mulige alternativer.

Det er rapportert at FIFA tok beslutningen om å la Balogun spille etter å ha blitt utsatt for press fra Det hvite hus, til og med fra Donald Trump selv.

UEFA sendte nettopp ut en uttalelse der de sier at avgjørelsen har krysset en rød linje, fordi den amerikanske spilleren fikk en automatisk utestengelse på én kamp for å ha mottatt et rødt kort – en vanlig sanksjon som ikke er åpen for tolkning. I sin egen uttalelse sa RBFA at FIFA brøt sine egne vedtekter, som klart fastslår at avgjørelser om røde kort er endelige og at utestengelsene ikke kan ankes eller tolkes.