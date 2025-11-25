FIFA godkjenner Cristiano Ronaldo, vil ikke bli sanksjonert i VM 2026

HQ

Cristiano Ronaldo har blitt frikjent av FIFA og vil ikke bli utestengt i VM 2026 etter det røde kortet han fikk i kampen mot Irland for to uker siden, under den nest siste VM-kvalifiseringskampen. Portugal tapte til slutt den kampen, men vant den påfølgende 9-1 mot Armenia. Ronaldo spilte ikke i kampen, ettersom han ble straffet på grunn av det røde kortet forårsaket av voldelig oppførsel.

Normalt skal en handling som den den portugisiske kapteinen gjorde (han slo den irske forsvarsspilleren Dara O'Shea i straffefeltet med albuen) medføre tre kampers utestengelse på grunn av voldelig oppførsel. Det ville ha betydd at Ronaldo ville ha gått glipp av de to første VM-kampene i gruppespillet.

Men FIFA har frikjent ham så lenge han ikke begår en ny forseelse av lignende art og alvorlighetsgrad. "I tråd med artikkel 27 i FIFAs disiplinærreglement er soningen av de to gjenværende kampene suspendert med ett års prøvetid", heter det i en uttalelse fra FIFA.

"Hvis Cristiano Ronaldo begår en ny overtredelse av lignende art og alvorlighetsgrad i løpet av prøvetiden, skal suspensjonen som er fastsatt i disiplinæravgjørelsen anses som automatisk opphevet, og de resterende to kampene må sones umiddelbart ved neste offisielle kamp(er) for det portugisiske representasjonslaget."