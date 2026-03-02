FIFA har godkjent nye regler for VM for å redusere tidsspill og gi mer kontroll til VAR

HQ

FIFA har godkjent et nytt sett med regler under International Football Association Board (IFAB) sitt møte i Wales forrige helg, som vil bli tatt i bruk under fotball-VM til sommeren. Reglene skal redusere spillernes tidsspille, spesielt i forbindelse med innbytter og skader, og gi mer kontroll til VAR.

Disse reglene ligner på åttesekundersregelen, der dommerne tillot motstanderlaget å ta hjørnespark hvis målvaktene brukte for lang tid på å sette ballen i bevegelse. Nå vil dommerne starte en nedtelling på fem sekunder hvis de føler at spillerne bruker for lang tid på innkast og dødballmålspark. Dommerne må gjøre nedtellingen synlig for å advare spilleren, og hvis de fortsatt ikke rekker nedtellingen, vil innkastet bli gitt til motstanderlaget.

Spillere som kaster bort tid på innbytter eller simulerer skade vil bli straffet. Spillerne får kun ti sekunder til å forlate banen når de byttes ut. Hvis de ikke forlater banen i tide, må den nye spilleren vente ett minutt før han eller hun kommer inn på banen.

På samme måte, for å forhindre at spillere ber om medisinsk hjelp for å forstyrre flyten i kampen, skal spillere som ber om medisinsk hjelp forlate banen i ett minutt, selv om det kan gjøres unntak.

Til slutt vil VAR også kunne vurdere andre gule kort og hjørnespark. Å gi VAR mer makt til å korrigere dommeren føles motstridende med det UEFA sa om å prøve å bruke VAR så lite som mulig for å beskytte flyten i spillet...

