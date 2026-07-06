FIFA har «krysset en rød linje», sier UEFA: «Uten sidestykke, uforståelig og uberettiget»

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UEFA har ikke holdt seg stille i kontroversen rundt Folarin Balogun, den amerikanske spissen som ble frikjent av FIFA til tross for at han ble tvunget til å sonne en (ganske vanlig) én-kampers suspensjon for å ha fått rødt kort i forrige kamp. Ifølge rapporter skal FIFA ha blitt utsatt for press fra Det hvite hus, og noen hevder at det var Trump selv som ringte FIFA-president Gianni Infantino for å få opphevet sanksjonen mot stjernespilleren deres (noe som vil gi dem bedre muligheter til å kvalifisere seg til neste runde).

Avgjørelsen har blitt møtt med bred kritikk fra hele verden, særlig fra Belgia, som er de største ofrene for avgjørelsen siden de skal spille mot USA, og nå har UEFA offentliggjort en svært skarp uttalelse rettet mot FIFA, der de sier at avgjørelsen har «krysset en rød linje», selv om de ikke nevner dem direkte.

UEFA forklarer at selv om noen regler er åpne for tolkning, var ikke Baloguns sanksjon en av dem; det er en automatisk utestengelse etter et rødt kort, noe som ikke er et skjønnsmessig valg og ikke krever en avgjørelse fra et kompetent organ (FIFA sa at det var et uavhengig panel som tok avgjørelsen, og benektet å ha blitt utsatt for press fra Det hvite hus).

«Det er et prinsipp forankret i regelverket, som ikke kan gjøres gjenstand for unntak, og enda mindre midt i en turnering der flere andre spillere har vært i samme situasjon og regelmessig har sonet sin suspensjon».

UEFA uttalte at denne avgjørelsen innebærer at regelverkets forutsigbarhet ikke lenger er garantert, og at konkurransens integritet og troverdighet undergraves, i tillegg til at det skaper en presedens.

«Fotball er verdens mest elskede idrett fordi det er en vakker sport, og den nyter tillit fordi den spilles overalt etter de samme reglene. En turnering står aldri helt alene, og hvis turneringen det er snakk om er verdensmesterskapet, har den makt til å påvirke spillet som helhet både positivt og negativt. Vi uttrykker vår vantro over en slik enestående, uforståelig og uberettiget beslutning.»