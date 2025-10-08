FIFA inkluderer offisielt innhold fra VM 2026 i gratis fotballsimulator UFL

HQ

Etter at EA Sports og FIFA skilte lag, fortsatte FIFA-linjen med EA Sports FC. FIFA ønsker nå å lage sine egne fotballspill: De har allerede annonsert et nytt arkadespill, FIFA Heroes, med maskotene fra World Cup 2026. For fans av en mer realistisk fotballopplevelse forbereder FIFA sikkert sitt eget spill, men i mellomtiden har partneren Adidas inngått et samarbeid med UFL, gratisspillet fra Strikerz Inc.

Spillet ble oppdatert sist fredag (innholdsoppdatering 0.67.2) for å inkludere Adidas Mundial Team Pass, med baller fra tidligere utgaver av verdensmesterskapet, som Fevernova fra VM 2002, Jabulani fra VM 2010, Brazuca fra VM 2014; lagdrakter og til og med et nytt stadion inspirert av Trionda, ballen fra VM 2026 som ble kunngjort i forrige uke av FIFA.

Den beste nyheten er at selve ballen, Trionda, vil være gratis tilgjengelig for alle spillere i oktober måned, uten at det er nødvendig å kjøpe Team Pass.

Andre elementer fra Team Pass inkluderer tre Franz Beckenbauer Legend Cards, som fanger forskjellige øyeblikk fra karrieren til denne fotballlegenden, som gikk bort i 2024.

UFL er tilgjengelig nå på PS5 og Xbox Series X|S som et spill gratis. Vi får se om spillet i løpet av de kommende månedene får mer innhold fra FIFA for å konkurrere med EA Sports FC ... selv om det bør bemerkes at dette samarbeidet ser ut til å være med Adidas snarere enn FIFA, som ikke er nevnt i det hele tatt i pressemeldingen.