FIFA innleder disiplinærsak mot det argentinske fotballforbundet, enkelte argentinske spillere og én spansk spiller

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Mer enn en uke etter at VM var over, har FIFAs disiplinærkomité innledet en sak mot det argentinske fotballforbundet (AFA) på grunn av hendelsene som fant sted i finalen mot Spania på MetLife Stadium i New Jersey. Konkret gjelder dette overgrepene begått av spillerne Nahuel Molina, Thiago Almada og Leandro Paredes, samt av assistenttrener Roberto Ayala. Den spanske spilleren Gavi blir også etterforsket for usportslig oppførsel, ifølge EFE.

Molina etterforskes for to anklager om vold, én fullført og én forsøk på, samt en anklage om usportslig oppførsel. Paredes etterforskes for tre anklager om vold, Almada for usportslig oppførsel og Ayala for vold. På den spanske siden etterforskes også Gavi for usportslig oppførsel.

Til slutt blir AFA som helhet etterforsket for brudd på artikkel 13, eller «bruk av en sportsbegivenhet til å gjennomføre demonstrasjoner av en annen art enn sportslig», med henvisning til banneretFalklandsøyene er argentinske som spillerne viste frem etter semifinaleseieren mot England.

Det argentinske forbundet etterforskes også for upassende oppførsel, diskriminering og rasistiske overgrep samt orden og sikkerhet under kampene, nærmere bestemt «diskriminerende sang og gester, forsinkelser i kampstart, manglende overholdelse av kamp- og sikkerhetsprotokoller, fremvisning av upassende budskap fra laget og tilskuerne, samt kasting av gjenstander fra tilskuerne i flere kamper med det argentinske landslaget».