FIFA innrømmer «feil» i privatiseringsforslaget, men bekrefter på nytt sin støtte til Infantino

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FIFA-president Gianni Infantino har bedt medlemsforbundene og FIFA-rådet om unnskyldning for «feil» i det mislykkede forslaget om å privatisere deler av verdensmesterskapet gjennom et datterselskap, det såkalte FIFA Forward Enterprise (FFE)-forslaget. FIFAs styre møttes i Rabat onsdag, og det ble sendt et brev til medlemmene:

«Det ble enighet om at det ikke var meningen at FIFA-rådet og FIFAs medlemsforbund skulle føle seg utelukket fra prosessen, og at prosessen burde ha blitt håndtert annerledes. Det ble videre erkjent at det også ble begått feil etter at forslaget ble lekket til media», skrev FIFA i en uttalelse.

«I et eget brev til FIFA-rådet og FIFA-medlemsforbundene ble det gitt en unnskyldning for disse feilene, sammen med en forpliktelse til å sikre at de ikke skjer igjen. Det vil nå bli gjennomført en gjennomgang, og en rapport vil bli lagt frem for FIFA-rådet på dets neste planlagte møte.»

Men på møtet ble det gjort klart at styret «bekreftet sin fulle støtte til FIFA-president Gianni Infantino, som den eneste offisielle representanten valgt av de 211 FIFA-medlemsforbundene», og sa at FIFA «ikke lenger vil tolerere noen angrep på sin integritet» og vil iverksette tiltak for å beskytte sitt omdømme.

Gianni Infantino tok et bilde sammen med FIFA-generalsekretær Mattias Grafström under Afrikamesterskapet i fotball for kvinner. Grafström hadde vært en av de mest kritiske stemmene innen FIFA og beskrev forrige uke som «en trist og kritikkverdig rekke hendelser som heldigvis ble avsluttet med at FFE-prosjektet ble permanent skrinlagti en intern e-post, selv om han nå bekrefter sin støtte til Infantino, mens enkelte fotballforbund i verden offisielt trekker tilbake sin støtte før neste valg, og enkelte stemmer utenfor organisasjonen, som Luís Figo, krever at han trekker seg...