FIFA krever at Haiti bytter VM-drakt på grunn av politiske konnotasjoner

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FIFA har tvunget Haitis landslag til å endre spillernes drakter bare noen dager før turneringen starter ( den starter faktisk i dag, torsdag, og Haiti spiller sin første gruppespillkamp på søndag, mot Skottland). Årsaken er at draktene hadde silhuetter over høyre hofte som avbildet slaget ved Vertières i 1803, en krig mellom det franske kolonistyret i Saint-Domingue og Frankrike som endte med Haitis uavhengighet. Nærmere bestemt det øyeblikket da revolusjonærene rev av det hvite båndet fra det franske flagget for å lage Haitis nye flagg, et øyeblikk som feires hver 18. mai som den haitiske flaggdagen.

Saeta, produsenten av trøyene, bekreftet i en uttalelse at FIFA hadde fastslått at «visse visuelle elementer kunne tolkes annerledes i henhold til utstyrsreglene og til slutt ba om endringer i designet», og at de samarbeider med det haitiske fotballforbundet for å lage nye trøyer i tide til deres VM-debut.

Bilder og referanser til den gamle drakten har forsvunnet fra alle FIFAs nettsider og nettbutikker. Saeta sa at de fortsatt er stolte over å ha bidratt til et «historisk øyeblikk for haitisk fotball» (det er bare andre gang landet kvalifiserer seg til et VM etter 1976) og uttalte også at deres opprinnelige design «var ment som en hyllest til mennene og kvinnene som hver dag bidrar til Haitis fremtid, og var ikke ment som et politisk utsagn.»